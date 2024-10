Smettere di fumare: anche a 75 anni ti allunga la vita

L'indagine è stata pubblicata sull'American Journal of Preventive Medicine. Dai calcoli dei ricercatori del Michigan è emerso che l'eliminazione del fumo dalle giornate delle persone potrebbe allungare la vita, anche in età avanzata. Il rapporto esamina gli effetti dell'eliminazione del fumo così avanti con gli anni, incrociando per l'appunto i dati tra il vizio e la longevità.