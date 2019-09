Sigarette elettroniche, in arrivo divieti come per il tabacco

Dopo alcuni decessi avvenuti negli Stati Uniti , anche in italia si è aperto il dibattito sulle sigarette elettroniche . In attesa che vengano effettuati studi specifici per capire il grado di nocività, l'Istituto superiore di Sanità sta valutando una serie di misure restrittive simili a quelle in vigore per il tabacco: la scritta "può nuocere alla salute", il divieto di pubblicità e divieto dell'utilizzo in luoghi pubblici.

Come ha spiegato a Il Messaggero Roberta Pacifici, dirigente di ricerca dell'Iss e responsabile del centro nazionale dipendenze e doping, il problema delle e-cig è anche legato all'acquisto dei liquidi che molto spesso avviene online, e non nei negozi autorizzati, e quindi è con molta probabilità esente da controlli. Per non parlare poi di chi non acquista i liquidi in commercio ma ricorre al fai da te, inserendo nell'apparecchio altri tipi di sostanza.



In Italia sono circa 900mila le persone che fumano le sigarette elettroniche, ma nell'80,1% dei casi fumano anche il tabacco. Per questo è ancora più complicato svolgere degli studi in grado di capire quanto le e-cig siano dannose per la salute.