Italiani pigri: il 28% è sedentario (il 50% in Campania)

Camminare fuori casa è l'attività maggiormente praticata tra quelle di svago negli over 65. Solo una quota più contenuta di intervistati pratica attività fisica strutturata, per lo più leggera (18%), come la ginnastica dolce; meno di dedicarsi ad attività fisica moderata (6%) come il ballo o la caccia, o pesante (4%) come il nuoto, la corsa, o l`attività aerobica o attrezzistica. Le attività domestiche sono praticate dalla gran parte degli intervistati.