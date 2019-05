Scoperta nuova forma di demenza senile,molto più comune di Alzheimer

Esiste una forma di demenza senile, comunemente diagnosticata come morbo di Alzheimer, ma che vede in realtà coinvolta un'altra proteina presente nel cervello. A far luce su questa malattia, che interessa milioni di anziani nel mondo, è uno studio pubblicato sulla rivista Brain, frutto di una collaborazione internazionale coordinata dall'università del Kentu, che spiega in parte perché la ricerca di una cura per l'Alzheimer abbia finora fallito.