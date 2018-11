Sanità, Ocse: in Ue sono evitabili 1,2 milioni di morti l'anno con migliori politiche di salute pubblica

Italia al primo posto - Tra le cause di morte, secondo il rapporto Ocse, ci sono anche incidenti stradali e morti per alcol. Nella classifica delle morti prevenibili, evitabili con interventi, dunque, l'Italia risulta promossa e al primo posto.



Sforzi e fattori di rischio - Anche per quanto riguarda le morti evitabili con una migliore assistenza, la cifra italiana resta bassa: 93 ogni 100mila abitanti, maggiore solo di quelle di Francia, Spagna e Olanda. "Anche se l'aspettativa di vita nell'Ue è tra le più alte alte al mondo non possiamo riposare sugli allori" ha commentato Vytenis Andriukaitis, commissario Ue alla Salute. "Molte vite potrebbero essere salvate aumentando gli sforzi per promuovere stili di vita salutari e combattere fattori di rischio come alcol e droghe" ha aggiunto.



In Italia spesa sanitaria tra le più basse - In Italia la spesa sanitaria è tra le più basse d'Europa: sotto la media dei 27 e poco più della metà dei "paperoni" del Lussemburgo. Lo afferma sempre il rapporto "Health at

Glance" secondo cui nel nostro paese si spendono 2551 dollari pro capite per la sanità, inferiori ai 2773 della media Ue e molto più bassi dei 4713 del Lussemburgo o dei 4160 della Germania. Anche in rapporto al Pil il nostro Paese è fermo all'8,9%, contro i valori superiori all'11% di Francia e Germania che guidano la classifica. Di contro a superare la media Ue è la spesa "out of pocket", ovvero quella dei cittadini, che è il 23% del totale contro il 18% della media. In generale il rapporto ammonisce contro la spesa "inutile". Secondo gli esperti infatti un quinto della spesa è improduttiva e potrebbe essere utilizzata meglio. "La spesa improduttiva si ha quando i pazienti ricevono test non necessari o quando le cure potrebbero essere somministrate con meno risorse" si legge nel rapporto.