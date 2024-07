Sanità italiana, quali sono le Regioni con le cure migliori o peggiori

Il rapporto contiene dati anche sulle liste d'attesa, relative però soltanto alla classe di priorità B, cioè prestazioni da eseguire entro 10 giorni. In media in Italia l'80,24% delle prestazioni viene erogato nei tempi corretti, con una forbice che va dal 65,16% della Puglia al 100% della Valle d'Aosta. Fanno eccezione la P.A. di Trento con il 20,44%. Migliorano i tempi di soccorso del sistema 118: la media nazionale è di 19 minuti, con il minimo di 15 minuti della P.A. Bolzano e dell'Emilia Romagna e il massimo di 28 minuti della Calabria. Nel complesso, migliorano la capacità di fornire cure palliative: il 64,55% dei pazienti oncologici morto per tumore ne ha avuto accesso. Tuttavia, solo 8 Regioni hanno ottenuto punteggi al di sopra della soglia di sufficienza. Va meglio anche l'assistenza domiciliare: sono solo 3 le Regioni (Calabria, Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta) che non raggiungono il punteggio minimo. Segnali di miglioramento dell'appropriatezza arrivano dagli ospedali: crescono per esempio gli interventi per il cancro al seno eseguiti in strutture ad alto volume e quindi a maggiore specializzazione. Segnali contrastanti, invece, per quel che concerne i parti cesarei: si riduce il loro numero negli ospedali più piccoli, mentre aumenta in quelli più grandi.