Morte Sammy Basso, che cos'è la progeria: la "sindrome dei nati vecchi"

L'accumulo di progerina porta all'invecchiamento precoce. Lamina A e lamina C svolgono, infatti, un ruolo importantissimo nella formazione della lamina nucleare, una "maglia proteica" in grado di sostenere il nucleo della cellula stessa e di organizzarne l'intero genoma, in modo che ogni gene possa essere utilizzato per l'espressione delle proteine necessarie al funzionamento dell'intera cellula e a rispondere agli stimoli provenienti dall’esterno. La progerina va a interferire con questa lamina nucleare e, venendo riconosciuta dal nucleo della cellula come componente della stessa, viene inglobata all’interno della maglia proteica, ma essendo aberrante va deformarla, deformando a sua volta il nucleo e facendo sì che l'intero genoma non venga più organizzato in maniera consona.