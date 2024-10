"La giornata mondiale della Salute Mentale sottolinea l'importanza del benessere mentale come parte integrante della nostra salute, presupposto imprescindibile per una vita soddisfacente ed equilibrata". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E' un "fenomeno ancora più preoccupante quando interessa giovani che, in un mondo iperconnesso e competitivo, si trovano ad affrontare una pressione spesso insostenibile".