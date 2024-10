Porfiria, cos'è e perché è stata ribattezzata "malattia del vampiro" | L'esperta: "Nessuna correlazione con l'aglio"

Le porfirie sono un gruppo di otto patologie rare. Si tratta di malattie di tipo ematologico, cioè legate alla produzione corretta del sangue e, in particolare, alla via biosintetica dell'eme. L'eme è una struttura chimica complessa che - come ogni struttura chimica - va costruita, pezzo per pezzo, come una catena di montaggio. È una struttura essenziale, perché sta all'interno dei globuli rossi, quindi delle cellule che compongono il sangue, e porta in giro l'ossigeno nei tessuti. Per costruire l'eme servono otto enzimi, ognuno con il compito di assemblare un unico pezzo. Se malfunzionante, ogni enzima porta all'accumulo di un determinato componente e comporta un'intossicazione del sangue che è causa di patologie con sintomatologia differente. Le porfirie si dividono in due gruppi: epatiche e quelle eritropoietiche.