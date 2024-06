Parkinson, un test del sangue con la AI lo individua 7 anni prima dei sintomi

Si apre così la strada a un metodo efficace per la diagnosi precoce di questa malattia che colpisce attualmente quasi 10 milioni di persone in tutto il mondo. Si va anche verso la somministrazione di terapie in via preventiva, in modo da rallentare o bloccare i danni causati dalla malattia. Alla ricerca ha contribuito anche l’Università di Bologna e l'Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna.