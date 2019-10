Ottobre è il mese della Prevenzione Dentale: al via la 39° edizione

Il Mese della Prevenzione Dentale , iniziativa promossa da Mentadent e Andi (Associazione Nazionale Dentisti Italiani), torna nel mese di ottobre con la 39° edizione. L'obiettivo, come ogni anno, è quello di offrire nuovi servizi e strumenti per la cura dell'igiene orale. Sarà possibile richiedere una visita presso uno dei 10mila dentisti volontari Andi chiamando il numero verde 800.800.121 o visitando il sito www.mentadent.it.

Un percorso che parte dall'infanzia - Le carie dentali restano la malattia più diffusa nel mondo: già dall'età di 4 anni ne soffrono 2 bambini su 10 (dati Oms). Il dato nel 2019 risulta in miglioramento, ma resta ancora troppo alto il numero di italiani che non effettua almeno una visita di controllo ogni anno. "La salute orale dei Paesi occidentali è enormemente migliorata in questi ultimi 50 anni - spiga il dottor Roberto Ferro, direttore del reparto di Odontostomatologia dell'AULLS 6 Euganea -: questo è stato possibile grazie ad una maggiore opera di sensibilizzazione sull'importanza dell'igiene orale costante. Ma il risultato non è ancora sufficiente e il nostro obiettivo è diffondere sempre di più la cultura della salute della bocca".

Da quest'anno la prevenzione diventa "social" - Mentadent e Andi puntano a duplicare il numero delle persone raggiunte lo scorso anno, ampliano la loro attività di comunicazione. Da quest'anno, il programma sarà dotato di una piattaforma che permetterà ai dentisti aderenti all'iniziativa di diffondere messaggi di prevenzione e salute dentale anche attraverso i loro canali social. Anche la prenotazione di una visita diventa "smart": sarà possibile fissare un appuntamento direttamente dal motore di ricerca Google.