Oms: un adulto su tre a rischio malattie perché non fa attività fisica

Quasi il 31% degli adulti di tutto il mondo, circa 1,8 miliardi di persone, potrebbe contrarre malattie per non aver rispettato i livelli di attività fisica raccomandati entro il 2022. Lo ha reso noto l'Organizzazione Mondiale della Sanità, commentando i dati di un nuovo rapporto pubblicato sulla rivista specializzata The Lancet Global Health. Dalla ricerca emerge anche un aumento dell'inattività fisica degli adulti di circa cinque punti percentuali tra il 2010 e il 2022.