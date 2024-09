Oblio oncologico, entra in vigore certificato per le adozioni da parte degli ex pazienti

Il terzo decreto attuativo della legge sull'oblio oncologico (che, in questo caso, disciplina il procedimento per le adozioni) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il decreto prevede che l'ex paziente oncologico che vuole adottare un bambino presenti al tribunale un certificato dell'azienda sanitaria per confermare di rientrare nei termini per l'oblio, in quanto soggetto guarito essendo trascorso il periodo previsto per legge dalla fine dei trattamenti. Secondo il presidente dell'Associazione italiana di oncologia medica, Franco Perrone, la norma è un "importante passo avanti" che "consolida una legge di civiltà, quella sull'oblio, tutelando al contempo i diritti dei minori che verranno adottati".