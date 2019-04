Obesi, Istat: in Italia sono 25 milioni, più uomini che donne

E' uomo, vive in città e prevalentemente al Sud. E' il ritratto dell'obeso secondo la prima edizione dell' Italian obesity barometer Repor t, ricerca realizzata in collaborazione con l 'Istat , secondo cui il problema nel nostro Paese riguarda 25 milioni di persone. Le donne mostrano un tasso di obesità inferiore rispetto agli uomini (il 9,4% contro l'11,8%) e al Sud 32 bambini su cento e 26 adolescenti su cento sono troppo grassi.

In seguito a questa situazione, tutte queste persone rischiano più di altre di andare incontro a malattie come diabete, infarto, ictus e tumore. In particolare, il fenomeno interessa, nelle regioni del Sud, in media un bambino o un adolescente su tre.



Il report conferma le stime epidemiologiche, arricchendole di numeri precisi e attuali: se ne ricava che in Italia il 46% degli adulti, ovvero oltre 23 milioni di persone, e il 24% tra gli under 18 anni, vale a dire 1,7 milioni, presenta un eccesso di peso.