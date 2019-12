Nel 2019 meno fumatori maschi nel mondo, prima volta dal 2000

Per la prima volta dal 2000 il numero di fumatori maschi nel mondo è in calo, anche se ancora per i prossimi anni rimarrà ben sopra al miliardo. E' quanto emerge dal rapporto pubblicato dall'Oms, che ricorda comunque come ancora oggi oltre otto milioni di persone l'anno muoiano a causa del tabacco. Secondo i dati, il picco dei fumatori maschi si è raggiunto nel 2018 con un miliardo e 93 milioni.