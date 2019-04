Morbillo, In Italia 557 casi nei primi tre mesi del 2019

In Italia sono stati segnalati, nei primi tre mesi del 2019, 557 casi di morbillo. Di questi, 177 a gennaio, 170 a febbraio e 210 a marzo con un'incidenza di 36,8 casi per milione di abitante. Per il 31% dei malati c'è stata almeno una complicanza (tra cui due casi di encefalite e un 45enne morto per complicanze respiratorie). Segnalati anche 62 casi in bambini sotto i 5 anni, di cui 21 con meno di 1 anno. Lo riporta l'Istituto superiore di sanità.