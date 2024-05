"La vita si fa mente", il 18 e 19 maggio a Milano il secondo Congresso nazionale di Ecobiopsicologia

L'evento nasce da un quesito che accomuna gli studiosi e i ricercatori che interverranno: come porsi di fronte all'odierna confusione vissuta a livello individuale e collettivo caratterizzata dalle attuali catastrofi ecologiche e climatiche, da un'economia sempre più globalizzata, dall'ipertrofia tecnologica e dalle inquietanti guerre che stanno sconvolgendo gli equilibri mondiali? Cosa ci potrà salvare da uno scenario così infausto?

La proposta dell'ecobiopsicologia è quella, attraverso il linguaggio simbolico e analogico, di ritrovare il rapporto tra il nostro essere, la natura e l'universo grazie a un approccio olistico e complesso che consenta di guardare all'uomo, nella salute e nella malattia, come a un soggetto unitario, dotato di un corpo e di una mente che non sono più fra loro separati ma in connessione con la natura e il mondo.

Il Congresso, che sarà possibile seguire anche online, intende rivolgersi a psicologi, psicoterapeuti, medici, studenti e a tutti coloro i quali sono curiosi di andare oltre alla frammentazione di cui il collettivo sta facendo esperienza.

I partecipanti

Interverranno al Congresso: Diego Frigoli, direttore e docente della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Istituto ANEB e fondatore del metodo ecobiopsicologico, e Magda Di Renzo, direttrice della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia psicodinamica dell'età evolutiva IdO-MITE. Verranno, inoltre, ospitati gli interventi del medico del lavoro Pier Mario Biava, docente per numerosi anni alla Scuola di Specializzazione di Medicina del Lavoro di Trieste e già collaboratore presso l'Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico Multimedica di Milano, attualmente collabora con l'Università La Sapienza di Roma e con le Università di Bologna e di Pisa; dell'analista junghiano, Michael Conforti, considerato il pioniere nel campo degli studi sulle interconnessioni tra materia e psiche e docente e consulente presso numerose associazioni e istituti junghiani, e Luigi Zoja, psicologo analista, già presidente dell'associazione junghiana internazionale e del comitato etico internazionale (IAAP), saggista e scrittore (tradotto in 15 lingue).