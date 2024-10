Apre a Milano il Care Obesity Centre, un centro specializzato nella cura dell'obesità

"L’obesità è una malattia che non va sottovalutata. Non si tratta solo di un problema estetico, ma di una condizione complessa che porta con sé rischi elevati per la salute, come diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari, e alcuni tipi di tumore. Negli ultimi anni, abbiamo visto un’evoluzione importante nella ricerca, con l’introduzione di trattamenti farmacologici innovativi che sono in grado di affrontare efficacemente questo problema", afferma la dottoressa Molteni.