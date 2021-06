Un midollo osseo per Devis: Admo lancia la campagna per trovare un donatore

Match4Devis è la campagna lanciata da Admo per sensibilizzare sul tema dei trapianti di midollo osseo . La compatibilità tra paziente e donatore è di 1 su 100mila, per questo è fondamentale che sempre più persone si iscrivano all'Associazione. Perché con un piccolo gesto si può salvare la vita di Devis e di tutte le persone che hanno bisogno di un donatore compatibile. Per farlo basta compilare il modulo (che trovi qui ), che ti indirizzerà al laboratorio più vicino, dove ci si potrà sottoporre al prelievo di sangue o di saliva necessario alla tipizzazione Hla.

Ma perché è importante donare il midollo osseo? Il trapianto rende possibile la guarigione di gravi malattie come leucemie, linfomi, talassemia, anche di alcune tipologie di tumori solidi. La compatibilità si verifica una volta su quattro nell'ambito familiare ma diventa molto rara tra individui non consanguinei.

Chi può candidarsi? Tutte le persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che abbiano un peso corporeo superiore ai 50 chilogrammi, purché non siano affette da malattie ai principali organi o da forme infettive. La disponibilità del donatore resta valida sino al raggiungimento dei 55 anni.

Cos'è il midollo osseo utilizzato per il trapianto? Non bisogna confondere il midollo osseo con quello spinale. Il primo è un tessuto costituito da cellule staminali emopoietiche, capaci di riprodurre le cellule del sangue. Questo tessuto all'interno delle ossa piatte si rinnova continuamente.

Zaia: "Aiutando Devis, aiutiamo tutte le persone in attesa del fratello genetico" Anche il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, si è mobilitato a favore della campagna Match4Devis: "Affianchiamo Devis in questa ricerca del suo donatore, quell'1 su 100mila in grado di salvargli la vita. Aiutando lui, aiutiamo tutte le persone in attesa del proprio fratello genetico", ha affermato il presidente sulla sua pagina Facebook.

Contatti

ADMO Federazione Italiana ONLUS

Via Aldini, 72 20157 Milano

Tel.:+39 02 39000855