Farmaci, come conservarli in estate: i consigli dell'Aifa

Se il foglietto illustrativo è il punto di riferimento per ogni farmaco e indica le esatte modalità e temperature di conservazione, esistono però dei principi generali che è bene tenere a mente. In generale, i farmaci vanno conservati in ambienti freschi e asciutti a una temperatura inferiore a 25°C. Per alcune medicine, invece, sono necessarie particolari condizioni di conservazione. L'insulina, ad esempio, deve essere conservata in frigo a una temperatura compresa tra 2 e 8 °C.