Funziona la mano robotica a controllo magnetico: è made in Italy

L'innovativo sistema è stato testato per sei settimane da Daniel, un ragazzo italiano di 34 anni, che ha perso la mano sinistra nel 2022. Lo scorso anno Daniel è stato sottoposto a un intervento eseguito presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana per impiantare sei magneti: per ogni magnete si è dovuto localizzare e isolare il muscolo, posizionare il piccolo dispositivo e verificarne il funzionamento. Inoltre, per rendere più facile la connessione tra il braccio e la protesi, i ricercatori hanno realizzato una struttura in fibra di carbonio che contiene il sistema elettronico in grado di localizzare lo spostamento dei magneti.