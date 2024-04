Perché si è mancini? È "colpa" della genetica ma non è ereditario

Perché si è mancini? C'entra la genetica.

Rare varianti dei geni, che alterano le proteine alla base dell'impalcatura che garantisce la forma delle cellule, tracciano la "firma" di chi utilizza la mano sinistra come dominante. A sostenerlo è uno studio pubblicato sulla rivista "Nature Communications". Guidato dall'Istituto Max Planck per la Psicolinguistica di Nijmegen, nei Paesi Bassi, lo studio migliora la comprensione delle basi genetiche per mancini e destrorsi, i cui meccanismi restano ancora in buona parte oscuri.