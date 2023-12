Aumentano in Europa le malattie sessualmente trasmesse

Le malattie sessualmente trasmesse sono in aumento in tutta Europa e sempre di più costituiscono una sfida per la sanità pubblica.

Lo indicano i dati contenuti in una serie di rapporti realizzati per l'Ecdc, il Centro Europeo per il controllo delle malattie. I rapporti, relativi a clamidia, gonorrea, sifilide e linfogranuloma venereo, evidenziano un forte aumento dei casi in 27 Paesi, in linea con la tendenza all'aumento delle infezioni sessualmente trasmesse rilevato da dieci anni in Europa e interrotto soltanto durante la pandemia di Covid-19.