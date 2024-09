Il mal di schiena nel 2050 sarà una malattia più invalidante dell'Alzheimer

Tra i motivi che spesso spingono le persone a rinunciare alle cure c'è l'ostacolo economico. "Come Federazione ci impegniamo a intervenire su un quadro, appunto il mal di schiena, che per sua natura ha generalmente un esito favorevole - spiega Piero Ferrante, presidente della Federazione nazionale ordini fisioterapisti -, a migliorare l'accessibilità delle cure per i cittadini, a far sì che il fattore economico non sia una barriera per affrontarlo nel migliore dei modi, rendendo in questo modo il sistema salute più sostenibile, favorendo anche l'apporto di valore che i liberi professionisti fisioterapisti possono dare al Sistema sanitario nazionale".