Liste d'attesa, record di 735 giorni per un'ecodoppler in Lombardia

Il record d'attesa più lunga è della Lombardia con 735 giorni di attesa per un’ecodoppler cardiaca all’Ospedale di Magenta. Ma un po' in tutto il Paese la situazione non è delle migliori. Per una prima visita a Gemona (Udine) servono 523 giorni. Alla Asl 4 di Chiavari in Liguria si aspettano 356 giorni per una visita programmata dermatologica. E se serve una visita endocrinologica in classe B a Messina bisogna aspettare 612 giorni. Sono 611 invece per una gastroenterologica alla Asl di Asti.