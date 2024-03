Gb, "effetto Kate Middleton" contro il cancro: impennata dei check-up

Tgcom24

I giornali citano in particolare il professore Peter Jackson, responsabile della prevenzione oncologica in seno a Nhs England, stando al quale l'esempio della principessa è destinato a "salvare vite umane". Fino a "centinaia di migliaia", stando al "Sun", che in prima pagina esalta "la coraggiosa Kate" dedicando a questa notizia l'apertura.

"L'effetto Kate" Mentre il "Mirror" titola su quello che chiama "l'effetto Kate", non senza riproporre a tutta pagina un'immagine del volto smagrito della moglie del principe William immortalata nel video con cui ha reso pubblica la sua malattia: invocando a un tempo il rispetto della privacy dopo settimane di illazioni, attenzioni morbose sulla sua prolungata assenza dalle scene e anche deliranti teorie cospiratorie diffuse dai media o sul web, ma anche solidarietà e incoraggiamento verso tutte le persone colpite dal tumore.