Influenza, Iss: nuovo brusco aumento, 725mila a letto

"Ancora un brusco aumento" dei casi di influenza: solo nella scorsa settimana, il virus ha costretto a letto 725mila italiani e ben 3,6 milioni da inizio stagione. Ad aggiornare i dati, il bollettino settimanale di sorveglianza epidemiologica Influnet, a cura dell'Istituto Superiore di Sanità, in cui si sottolinea che "ci si avvicina al picco epidemico stagionale".

Nella quarta settimana del 2019, il livello di incidenza, in Italia, è stato pari a circa 12 casi per mille assistiti, soprattutto nella fascia di età pediatrica: sotto i cinque anni, infatti, l'incidenza è passata da 28 casi a 37 casi per mille assistiti nell'ultima settimana.



Maggiormente colpite l'Umbria, le Marche, l'Abruzzo, la Campania, la Calabria e la Provincia Autonoma di Trento.