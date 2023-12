Influenza e Covid, è boom di casi: criticità in Lombardia

Pronto Soccorso in sovraffollamento nella Regione. In allerta anche gli ospedali romani per un aumento dei casi tra bimbi. Nel mirino il virus sinciziale e la "long flu". Gli esperti raccomandano i vaccini

In Lombardia , per le Feste, i Pronto Soccorso sono andati in sovraffollamento, con centinaia di cittadini ammalati negli ospedali (ecco il decalogo per proteggere gli anziani ). Preoccupa il virus sinciziale che fa ammalare i più piccoli. Solo a Roma sono 450 gli accessi medi al Bambin Gesù, Gianicolo e Palidoro. L'assessore lombardo al Welfare, Guido Bertolaso , invita alla vaccinazione: "Mi domando - evidenzia - a cosa servono i nostri appelli a vaccinarsi contro l'influenza e contro il Covid, i riscontri a questi inviti, infatti, sono al di sotto delle aspettative".

Cresce l'allerta in diverse Regioni d'Italia per l' aumento dei casi di influenza e di Covid (nel mirino anche la " long flu ").

Boom di casi da Nord a Sud, i bimbi sono i più colpiti Nella settimana dall'11 al 17 dicembre, sono risultati positivi al virus respiratorio sinciziale l'8,5% dei campioni analizzati. Il 12,5% è risultato positivo per SarsCoV2. Nella settimana dall'11 al 17 dicembre l'incidenze delle sindromi simil-influenzali si attesa a 15 casi ogni mille abitanti, rispetto all'11,94 della scorsa settimana. Sono i bambini i più colpiti. Aumentano i casi specialmente nei bambini per quanto riguarda il virus sinciziale: nella fascia di età 0-4 anni l'incidenza è pari a 38,04 casi per mille assistiti, nella fascia di età 5-14 anni a 15,97 nella fascia 15-64 anni a 14,92 e tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni a 8,74 casi per mille assistiti.

Gli esperti raccomandano le vaccinazioni La stagione influenzale "sembra ripetere quella dell'anno scorso che ebbe un picco precoce nella prima metà di dicembre. Oggi probabilmente non siamo al picco ma siamo già su livelli simili a quelli di fine 2022. Pertanto, ci aspettiamo un picco relativamente precoce, nelle prossime settimane, con livelli forse più alti dell'anno scorso". Lo ha spiegato il direttore scientifico dello Spallanzani, Enrico Girardi. "Stiamo assistendo a una crescita delle infezioni respiratorie - aggiunge -: oltre il 20% sono infezioni influenzali, circa il 12% infezioni da Covid. I bambini contraggono soprattutto rinovirus e virus sinciziale, gli anziani soprattutto infezioni da Covid. In ospedale osserviamo che il numero di ricoverati è concentrato su anziani e pazienti con comorbidità. Ripetiamo che, nonostante la situazione sia completamente diversa rispetto agli anni passati, per alcune fasce d'età è ancora importantissima la vaccinazione".