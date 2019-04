Influenza, ancora contagi: superati 8 milioni di casi, 198 i morti

Rispetto alla stima iniziale di 5 milioni di persone costrette a letto dall'influenza, quest'anno ci saranno dunque oltre 3 milioni di allettati in più. Quella di quest'anno, si legge sul bollettino FluNews Italia, è stata infatti un'influenza particolarmente aggressiva: gli 809 casi gravi che hanno comportato il ricovero in terapia intensiva sono stati più dei 764 dell'anno scorso, così come è aumentato il numero di morti, che nella stagione 2017/2018 si era fermato a 173 vittime.