Sanità, in Italia i medici più vecchi d'Europa: il 55% ha più di 55 anni

È uno dei dati che emerge da un'analisi realizzata dall' Istituto nazionale di statistica (Istat) in relazione ai diversi disegni di legge sull'accesso ai corsi di laurea in medicina.

I medici italiani sono i più anziani d'Europa: nel 2021, il 55,2% aveva più di 55 anni, a fronte del 44,5% in Francia, del 44,1% in Germania e del 32,7% in Spagna.

Tgcom24

L'analisi conferma la carenza di dottori in Italia: il nostro Paese si colloca al quattordicesimo posto tra i Paesi dell'Unione europea per numero di medici ogni 100mila abitanti (410,4). Si tratta comunque di una dotazione di medici più elevata rispetto a quella della Francia (318,3) e del Belgio, anche se inferiore a quella registrata in Austria (540,9), Germania (453), Spagna (448,7). La carenza di dottori è meno marcata per gli specialisti, ambito in cui l'Italia, con 328,3 medici ogni 100 mila abitanti, si situa davanti ad Austria (300,7), Spagna (277,6) e Francia (180,0).

Più grave, invece, la mancanza di medici di medicina generale, che negli ultimi dieci anni sono calati di circa il 20% (-5.187 unità): in Italia sono 68,1 ogni 100 mila abitanti, rispetto ai 72,8 della Germania, ai 74,8 dell'Austria, ai 94,4 della Spagna e al 96,6 della Francia.