La gravidanza modifica il cervello delle donne

I dati, liberamente accessibili alla comunità scientifica, sono un punto di partenza sia per studiare il cervello in dettaglio, sia per la medicina di genere. Ottenerli "è stato un tour de force", ha detto ancora Jacobs. "È solo l'inizio", ha aggiunto, perché serviranno nuovi studi per capire l'impatto a lungo termine della gravidanza sul cervello, bisognerà fare ricerche su una popolazione più ampia e raccogliere nuovi dati per capire le eventuali implicazioni in problemi come la depressione post-partum e l'invecchiamento cerebrale.