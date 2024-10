Fabio Panetta al Gemelli per i 30 anni della Fondazione per l'Oncologia Pediatrica

Una vicinanza preziosa e qualificante quella che la Banca d’Italia offre da trent’anni alla Fondazione per l’Oncologia Pediatrica del Gemelli e che ha permesso di portare avanti la ricerca di base sui tumori cerebrali dei bambini, neoplasie molto diverse da quelle dell’adulto, che necessitano dunque di progetti di ricerca e di gruppi di lavoro dedicati. “Una leva importante anche per le università - ha affermato il Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, professoressa Elena Beccalli - è poter contare su un orizzonte di lungo periodo per i finanziamenti, fondamentali non solo per sostenere progetti di ricerca pluriennali, ma anche per attrarre giovani e talentuosi ricercatori italiani. Anche per questo, il sostegno trentennale della Banca d’Italia è un esempio virtuoso nel contesto italiano. La decisione del Governatore di rinnovare il suo rilevante contributo alla Fondazione per l’Oncologia Pediatrica conferisce certezza e solidità a tanti progetti di ricerca, che in non pochi casi prevedono anni di studio”.