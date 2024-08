Salute mentale, 3 giovani su 4 avvertono l'esigenza di un supporto psicologico

Infine, conclude Pisani, "è necessario un piano nazionale organico e permanente che permetta di rafforzare e aumentare i servizi di sostegno alla salute mentale. Servono sportelli di ascolto psicologico nelle scuole superiori e nelle università, accessibili gratuitamente a tutti gli studenti. Appare, a nostro avviso, essenziale introdurre la figura dello psicologo di base nel sistema sanitario nazionale, come già sperimentato con successo in alcuni distretti sanitari territoriali, iniziativa che dovrebbe andare di pari passo con una campagna di sensibilizzazione per superare lo stigma associato alla ricerca di aiuto psicologico e promuovere una maggiore consapevolezza dell'importanza della salute mentale tra le giovani generazioni, considerato che soltanto il 27,9% delle ragazze e dei ragazzi si è rivolto a un professionista ricevendo l'aiuto richiesto. Va scongiurata la solitudine e l'abbandono che troppe ragazze e ragazzi sperimentano. Bisogna fare in modo che l'accesso alle cure non sia un privilegio riservato a pochi".