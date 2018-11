13 novembre 2018 19:31 Giornata mondiale contro il tumore al pancreas: a Milano un incontro per sensibilizzare alla malattia Un evento organizzato da Humanitas per condividere conoscenze, esperienze e i risultati delle ultime ricerche

Un tumore aggressivo che colpisce sempre più persone con oltre 1200 nuove diagnosi ogni giorno nel mondo e una ricerca che riceve solo il 2% dei fondi raccolti in Europa contro il cancro. Questa è la preoccupante fotografia del tumore del pancreas. Per condividere conoscenze, esperienze e i risultati delle ultime ricerche, a Milano è stato organizzato un incontro: medici, ricercatori e pazienti si riuniscono in Humanitas in occasione della giornata mondiale contro il tumore al pancreas che si celebra in tutto il mondo giovedì 15 novembre.

Un momento speciale organizzato insieme all’Associazione Codice Viola, in cui vengono affrontate, insieme ai principali esperti, tematiche diverse: dal riconoscimento dei sintomi precoci ai percorsi diagnostico-terapeutici, dalle problematiche nutrizionali fino all’evoluzione della ricerca, che da una parte sta identificando nuovi biomarcatori per consentire una diagnosi sempre più precoce, e dall’altra sta investigando il rapporto tra tumore e sistema immunitario.



“Questo tumore è visto spesso come una condanna ma la sua storia naturale sta in realtà cambiando - commenta il professor Alessandro Zerbi, responsabile di chirurgia del pancreas all' Humanitas e docente Humanitas University. - Si stanno aprendo prospettive interessanti grazie allo sviluppo di nuovi trattamenti chemioterapici e una loro miglior combinazione con gli interventi chirurgici che sono tra i più complessi e la cui buona riuscita dipende molto dall’esperienza sia di chi li esegue sia del Centro dove vengono eseguiti. Il tutto combinato con i progressi della ricerca, che è sempre più focalizzata sulle peculiarità biologiche proprie del carcinoma pancreatico.”