Sclerosi sistemica, il gruppo GILS lavora sulla terapia con le cellule CAR-T

Si tratta delle CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T cell), ovvero linfociti T prelevati dal sangue di un paziente e ingegnerizzati in laboratorio per renderli in grado di eliminare specifiche cellule bersaglio una volta reintrodotti nel sangue dello stesso paziente. Una strategia terapeutica approvata per il trattamento di alcuni tipi di leucemia e linfoma in cui il bersaglio da eliminare sia costituito dai linfociti B tumorali.