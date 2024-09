Il genoma umano "salvato" in una memoria di cristallo

Il cristallo usato per la memoria è in grado di resistere al congelamento e a temperature fino a mille gradi; inoltre può sopportare una forza di impatto diretto fino a 10 tonnellate per centimetro quadrato e non si rovina neppure quando esposto alle radiazioni cosmiche. Usato come dispositivo di memoria, può conservare fino a 360 terabyte di dati senza degradarsi. I ricercatori dell'Optoelectronics Research Centre dell'Università di Southampton guidati da Peter Kazansky lo hanno lavorato con laser ultraveloci per inscrivere con precisione i dati del genoma in vuoti nanostrutturati orientati all'interno della silice. Invece che utilizzare solo la superficie di un pezzo di carta 2D o di un nastro magnetico, questo metodo di codifica utilizza due dimensioni ottiche e tre coordinate spaziali per scrivere in tutto il materiale: per questo si parla di cristallo di memoria 5D.