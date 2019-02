Batteri-robot per curare le malattie: inietteranno le medicine all interno del corpo

In un futuro non lontano piccoli robot inietteranno i farmaci direttamente nel tessuto malato. Gli scienziati stanno sviluppando dispositivi elastici, simili a batteri, che possono cambiare forma per raggiungere le aree del corpo umano più difficili da raggiungere. Sono completamente biocompatibili e possono cambiare forma. La ricerca è in corso presso le università svizzere Ecole Polytechnique Federale a Losanna e il Federal Institute of Technology, noto come ETH, a Zurigo. Questi microrobot intelligenti, in grado di nuotare attraverso i fluidi, possono passare attraverso i vasi sanguigni e sistemi complessi senza compromettere la velocità o la manovrabilità. Il controllo avviene tramite un campo elettromagnetico.



FOTO©Ferrari Press/IBERPRESS News