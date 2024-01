Federica Accio, l'"anti personal trainer" che ha inventato la "ginnastichina": "L'esercizio fisico praticato in maniera scorretta può anche essere deleterio"

Stiamo parlando di Federica Accio , alias @informaconfede, chinesiologa e personal trainer con 20 anni di esperienza e 115mila follower su Instagram. Il suo approccio è quello di ascoltare il corpo, allenarsi con intelligenza e rispetto, senza sacrificare il benessere per ottenere risultati. L'obiettivo non è il dolore, ma piuttosto la crescita sana, sostenibile e senza compromessi per il corpo e la mente. "L'esercizio fisico praticato in maniera scorretta può anche essere deleterio", spiega Accio a Tgcom24 . La sua piattaforma "Informaconfede" propone una serie di esercizi studiati appositamente per coloro che, per motivi di tempo o semplicemente per preferenza personale, evitano di frequentare la palestra.

Si definisce l'"anti personal trainer", è celebre per i suoi programmi "anti allenamento" online ed è l'ideatrice della "ginnastichina", un modo dolce e indolore di fare attività fisica e sentirsi in forma senza stress; una dichiarazione di guerra alla filosofia "no pain no gain".

Qual è la chiave del successo della "ginnastichina"?

Le giuste dosi. Infatti, l'esercizio fisico è un farmaco preventivo solo se fatto nelle giuste dosi e se praticato in modo corretto per ogni singola persona. Per questo, sono importanti l’ascolto di sé e il non superare i propri limiti. La "ginnastichina" è un modo di fare attività fisica facile, inclusivo, sostenibile, ma realmente efficace, che consente di auto-personalizzare gli esercizi e di allenarsi senza stress né fisico né psicologico. Viene praticata da 22mila persone - anche quelle che fino al giorno prima odiavano la palestra, intesa come fatica, dolore, sofferenza, performance ecc. - dai 18 agli 80 anni. Per allenarle, seguo le linee guida Oms che hanno stabilito la necessità per il corpo umano di muoversi nella giusta dose, misura, coinvolgendo sia l'apparato cardiovascolare sia muscolo-scheletrico.





Ha detto che la "ginnastichina" è inclusiva. Perché?

Seguo persone di ogni peso, età e condizione. Da quelle in un perfetto stato muscolo-scheletrico a pazienti oncologiche o che hanno la sclerosi multipla. A queste ultime, in particolare, generalmente, viene detto di fare poco: semplici camminate o solo pilates e yoga, tutte attività meravigliose, ma che non sono complete come la "ginnastichina", la quale è cardio, rinforzo muscolare e stretching. Pilates e yoga mancano di cardio, che è fondamentale per diverse problematiche.

Ha descritto la "ginnastichina" anche come un metodo efficace. Quindi le chiedo: siamo ancora reduci dalle Feste, come tornare in forma?

Il mio consiglio è rivolgersi a una professionista e non seguire consigli a caso. Mi dà fastidio che esista un modus operandi da parte del mondo del fitness di consigliare 3-4 esercizietti che non hanno alcun senso. L'attività fisica è una cosa seria e solo nelle giuste misure dà dei risultati estetici.





Tiene tanto a smontare le fake news sul fitness. Perché è importante combatterle?

Dal 2017, mi scontro con la disinformazione, la quale non fa altro che creare confusione nelle persone. L'esercizio fisico praticato in maniera scorretta può anche essere deleterio per la salute del corpo umano. Quindi, è una cosa seria. Inoltre, è molto importante sottolineare quanto il mondo del fitness a volte adotti una comunicazione marketing ingannevole. Ad esempio, la creazione di programmi di allenamento mirati alla forma del corpo, come mela, pera o clessidra, non ha fondamento scientifico. La forma del corpo è influenzata da molteplici fattori, e tentare di modificarla attraverso l'allenamento non è realistico. È essenziale considerare elementi come l'età, il passato sportivo ed eventuali problemi muscolo-scheletrici per sviluppare programmi di allenamento personalizzati. Tengo tanto a queste tematiche perché conosco il valore dell'attività fisica. Mi definisco un'attivista del movimento moderato, una divulgatrice.

A proposito di divulgazione, ha anche scritto due libri...

Sì, nel 2020, una mia "anti allieva" (così ha ribattezzato coloro che allena, ndr) mi ha scritto dicendomi: 'Sono un'agente letteraria e vedo in te delle potenzialità, prova a buttare giù qualche capitoletto e io lo giro ai miei contatti'. Dopo 10 giorni, avevo firmato con Harper Collins. Il mio primo libro, "In forma con Fede", ha venduto più di 10mila copie. Poi, dopo un anno, è uscito il secondo, "La rivoluzione delle 4A", sempre con Harper Collins. È stata una bella esperienza.