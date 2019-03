Donazione organi da vivente, italiane sono le più generose d'Europa

Le donne italiane sono le prime donatrici di organi per trapianti da vivente in Europa. Su una media del 58%, in Italia rappresentano il 70%, il doppio rispetto agli uomini. Il dato emerge da uno studio del Centro nazionale trapianti sulle differenze di genere nelle donazioni. A livello europeo, la Spagna è al 65%, Gran Bretagna e Turchia al 55% e la Francia al 48%.