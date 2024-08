DonatoriNati e PetraStrumilia insieme per la raccolta straordinaria di sangue e plasma

L'associazione Donatorinati conta più di 6ooo volontari tra poliziotti e Vigili del Fuoco e annualmente circa 400 giovani neo assunti si avvicinano al mondo della donazione. Da inizio anno l'associazione ha organizzato circa 240 giornate di raccolta. In estate occorre la stessa quantità di sacche del resto dell’anno perché non calano i malati che necessitano di trasfusioni, non calano gli interventi chirurgici, non calano i casi di emergenza. Cala invece in modo preoccupante la disponibilità di sangue che può essere garantita grazie alle donazioni.