Dengue, cresce l'allarme in Brasile: oltre 1,5 milioni di casi | Stato di allerta anche in Guatemala

L'allarme dengue in Brasile

Nei primi mesi del 2024, in brasile si sono registrate quasi 20mila infezioni al giorno. Le proiezioni del ministero nelle passate settimane avevano evidenziato che i contagi potrebbero raggiungere i 5 milioni. Anche la sindrome da infezione congenita per il virus della zika, secondo dati ufficiali, è tornata a colpire forte nel 2023, con 1.035 casi (il dato più alto dal 2019). D'altra parte, da un punto di vista clinico, è estremamente difficile distinguere i sintomi della dengue da quelli della chikungunya. Per questo motivo, l'Oms raccomanda di trattare entrambi i casi sospetti di dengue e chikungunya, come dengue, considerata più etale. Sono già diversi gli Stati brasiliani che hanno decretato lo stato d'emergenza, tra questi Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, San Paolo e il distretto federale di Brasilia.