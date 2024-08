Demenza, identificati 14 fattori di rischio: combatterli previene la metà dei casi

La demenza è il termine generico per indicare più di 100 diverse malattie che influiscono sulla funzionalità del cervello. Queste patologie colpiscono in particolare le facoltà mentali, le cosiddette capacità cognitive come il pensiero, la memoria, l’orientamento e il linguaggio. Tra le forme più comuni troviamo l'Alzheimer. Le persone colpite sono sempre più limitate nelle loro attività quotidiane e necessitano di aiuto in maniera progressiva con l’evolvere della demenza.