Covid, l'analisi di Politico: "I Paesi Ue hanno buttato via vaccini per 4 miliardi"

L'analisi

Si tratta di una stima al ribasso, ritiene il sito, perché non tutti i Paesi membri hanno dati aggiornati sull'andamento delle campagne di vaccinazione. Il numero di dosi gettate perché non utilizzate entro la loro scadenza potrebbe essere molto più alto, avvertono gli autori. In cima alla classifica c’è l’Estonia, che ha cestinato più di una dose per abitante, seguita dalla Germania, che ha anche buttato via il maggior volume di dosi. Mentre l’Italia si posiziona al quinto posto, con lo 0,8% di vaccini pro capite finiti nella spazzatura, preceduta da Olanda (0,91) e Slovenia (0,94).