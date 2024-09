Covid, con malattia grave cervello 20 anni più vecchio a un anno dal ricovero

Il Covid in forma grave potrebbe far invecchiare il cervello di 20 anni. Lo rivela uno studio pubblicato su Nature Medicine, che mostra come a oltre un anno dall'infezione che ha richiesto il ricovero, alcuni pazienti riportano declino cognitivo e danni cerebrali visibili, con riduzione del volume della materia grigia pari a quello che si vedrebbero dopo 20 anni di invecchiamento. Lo studio britannico, riporta i biomarcatori nel sangue e immagini di risonanza magnetica di 351 pazienti con Covid-19 e ricovero, confrontati con 2.927 individui di controllo abbinati per età, sesso e altri fattori.