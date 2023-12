Cosa sono gli otoliti: perché si "spostano" e qual è la cura

Basta anche un normale movimento per spostare i "sassolini" nelle orecchie e stare male per giorni. Ma per rimetterli a posto, basta una manovra

Ma di cosa si tratta? Partiamo dal fatto che un'importante funzione dell'orecchio interno è quella di regolare l'equilibrio del corpo, grazie alla presenza di alcune strutture chiamate otoliti. Si tratta di minuscole particelle composte da ossalato e carbonato di calcio, immerse in una sostanza gelatinosa che riveste gli organi otolitici del sistema vestibolare: utricolo e sacculo. Gli otoliti, essendo più densi del gel che li circonda, si muovono in base alla posizione e al movimento della testa, stimolando le cellule ciliate sensoriali dell'orecchio. Queste, a loro volta, trasmettono al cervello dei segnali che gli indicano le variazioni di accelerazione del corpo nello spazio.





Tuttavia, in alcune circostanze, gli otoliti possono staccarsi dalla matrice gelatinosa e migrare nei canali semicircolari, che sono responsabili della percezione della rotazione del capo. In questo modo, i canali semicircolari ricevono delle informazioni errate e diventano ipersensibili a cambiamenti di posizione della testa che normalmente non avrebbero effetto. Questa situazione provoca la vertigine posizionale parossistica benigna (o vertigine da distacco di otoliti), che si manifesta con episodi brevi ma intensi di giramento di testa.

Che succede quando gli otoliti si spostano Un forte e repentino senso di vertigine si verifica quando gli otoliti si spostano nei canali semicircolari dell'orecchio interno. Questo fenomeno si manifesta tipicamente quando si cambia la posizione del corpo da sdraiata a eretta o viceversa.

Ecco le caratteristiche delle vertigini posizionali indotte dal distacco degli otoliti:

Senso: rotatorio, destro oppure sinistro;

Durata: breve, da pochi secondi a qualche minuto;

Movimento: la crisi vertiginosa può essere indotta soltanto da un cambiamento nella posizione.

Ci sono anche sintomi secondati prodotti dal distacco degli otoliti come Nistagmo (movimento involontario rotatorio e congiunto dei bulbi oculari); Nausea; Vomito (raro); Tachicardia; Perdita dell'equilibrio; Visione offuscata; Incertezza nei movimenti; Stato di leggera confusione. Di solito no ci sono problemi uditici se non in rari casi acufeni (fischio).

Come diagnosticare il movimento degli otoliti Un modo per diagnosticare la vertigine da otoliti è valutare la storia clinica del paziente e i segni che si manifestano durante la visita. Il medico specialista in otorinolaringoiatria può esaminare l'interno dell'orecchio e osservare se ci sono movimenti oculari anormali (nistagmo). Può anche testare l'equilibrio o provocare la vertigine da otoliti facendo cambiare velocemente al paziente la posizione da seduto a coricato. A seconda dei sintomi, potrebbero essere richiesti altri esami, come, per esempio, una risonanza magnetica per escludere la possibilità di un neurinoma acustico o altre patologie che potrebbero dare una sintomatologia simile.

La manovra di Dix-Hallpike per riposizionare gli otoliti Un altro modo per scrivere questo testo è: Per verificare la presenza di otoliti nei canali semicircolari dell'orecchio, si può eseguire il test di Dix-Hallpike. Questa manovra consiste nel far passare il paziente da una posizione seduta a una sdraiata, con la testa inclinata a 45° rispetto al corpo. Si deve ripetere il test prima per il lato destro e poi per il sinistro, per valutare se le concrezioni si sono formate in una o in entrambe le orecchie. Se il test provoca una vertigine rotatoria accompagnata da nistagmo, significa che gli otoliti si sono staccati dagli organi otolitici e si muovono liberamente nei canali semicircolari, confermando così la diagnosi. Se invece il test non ha alcun effetto, significa che i canali semicircolari sono puliti dagli otoliti e bisogna cercare un'altra causa per le vertigini del paziente.

L'uso dei farmaci Quando gli otoliti si spostano nei canali semicircolari, si crea un disturbo di tipo meccanico che non risponde bene ai farmaci. Solo in alcuni casi gravi di vertigine parossistica posizionale benigna, si può pensare di usare dei medicinali antivertiginosi (o soppressori vestibolari) per alleviare le crisi acute. Questi medicinali sono: Antistaminici; Sedativi; Farmaci antiemetici. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, non sono consigliati perché agiscono solo sui sintomi della vertigine, cioè la sensazione di giramento e di nausea che provoca, ma non sulla sua origine.