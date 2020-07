Coronavirus, allarme autorità Gb: chi è in sovrappeso rischia di più

L'allarme è stato lanciato dai ricercatori del servizio sanitario inglese: chi è in sovrappeso rischia di più in caso di contagio da coronavirus. I dati si basano su un dossier pubblicato sulla rivista "Obesity", secondo cui il 75% dei pazienti in terapia intensiva ha problemi di peso. in Gran Bretagna, 3 adulti su 10 sono clinicamente obesi. Diversi studi evidenziano la correlazione ormai tra obesità e maggior rischio di complicanze da Covid-19.