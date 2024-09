Come avviene la nostra percezione? Così il cervello "vede" il mondo

"I nostri esperimenti hanno permesso di dimostrare che le proprietà funzionali dei neuroni corticali possono essere modulate anche da segnali che provengono da cortecce di ordine superiore, in particolare dalla corteccia visiva secondaria, con un flusso che possiamo descrivere 'dall'alto verso il basso', e che trasportano importanti informazioni sul contesto in cui siamo immersi. Tali informazioni si aggiungono a quelle ottenute con l'elaborazione visiva della corteccia primaria, in un coinvolgimento integrato di queste due aree", aggiunge Sale.