Celiachia, scoperto l'innesco della reazione al glutine

Trovato l'innesco della reazione al glutine che causa la celiachia: grazie a un modello dell'epitelio intestinale ricostruito in laboratorio, è stato possibile dimostrare per la prima volta che le sue cellule sono direttamente coinvolte nell'attivazione del sistema immunitario. La scoperta, pubblicata sulla rivista Gastroenterology da un team internazionale guidato dalla McMaster University in Canada, potrà aprire la strada allo sviluppo di nuove terapie per la celiachia, malattia autoimmune che colpisce una persona su cento. La sua diffusione è quasi raddoppiata negli ultimi 25 anni. Si stima che in Italia interessi circa 600mila persone, il 60% delle quali non ha ancora ricevuto una diagnosi.