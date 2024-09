Cancro ovarico, cos'è e come si cura

Le opzioni di trattamento dipendono dallo stadio e dal tipo di cancro. La rimozione chirurgica (di una o entrambe le ovaie, delle tube di Falloppio e talvolta dell’utero) è il metodo a cui si ricorre più frequentemente. Dopo l'intervento chirurgico (e in taluni casi anche prima) spesso vengono prescritte sedute di chemioterapie per uccidere per uccidere le cellule cancerose. Si ricorre anche a terapie a bersaglio molecolare, usate sia come prima linea di trattamento, sia in caso di recidiva. Per trattare un tumore ovarico raramente viene utilizzata la radioterapia, se non a scopo palliativo.