Cancro al seno, scoperti i geni capaci di predire il rischio metastasi

Identificato un insieme di geni in grado di predire il rischio di metastasi nel tumore al seno. La ricerca, sostenuta dall'Associazione italiana per la ricerca sul cancro, è frutto del lavoro dell'Istituto Europeo di Oncologia e dell'Università di Milano. La scoperta potrà permettere la personalizzazione delle terapie in funzione della probabilità di comparsa di metastasi.